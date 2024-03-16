Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Bu transfer taraftarı kızdıracak

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Bu transfer taraftarı kızdıracak

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli golcünün siyah-beyazlıların ezeli rakibine önerildiği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:03
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Bu transfer taraftarı kızdıracak

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un takımda geleceği büyük merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Bu transfer taraftarı kızdıracak

Sözleşmesini uzatmak için kulübüyle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayan tecrübeli golcünün siyah-beyazlıların ezeli rakibine önerildiği ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Bu transfer taraftarı kızdıracak

Haber61'de yer alan haberde, Cenk Tosun'un, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Bu transfer taraftarı kızdıracak

Haberde, Trabzonspor'un Cenk Tosun önerisine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ifade edilirken, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmemesine kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Bu transfer taraftarı kızdıracak

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Eintracht Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giyen milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon euro.

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