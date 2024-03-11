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GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak Galatasaray maçında puan kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında galip gelerek taraftarını sevindirmek istiyor. Selçuk İnan'ın ekibi ise sahasında kazanmak ve yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş'ta 5 isim Gaziantep FK maçında süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 18:30
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GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, M'bakata, Arda, Djilobodji, Morais, Ogün, Furkan, Markovic, Maxim, Gradel, Draguş.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Necip, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Semih, Aboubakar.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapacak olan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur, Rebic Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında sezonu kapatan ve lisansı çıkarılmayan Amir Hadziahmetovic ile sakatlığı bulunan Alex Oxlade- Chamberlain de yok.

7 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip, Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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