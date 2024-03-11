BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a 18'lik yetenek! Samet Aybaba takibe geçti...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta ara transfer döneminde 2 oyuncu kadroya katılırken sezon sonu için gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Beşiktaş'ın listesinde yer alan 18'lik yetenek. BJK SPOR HABERLERİ
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Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Aboubakar'la ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takıma yeni katılacak oyuncular kadar gidecek oyuncularda merak edilirken, bu futbolcular için Fernando Santos'un raporu bekleniyor.
ABOUBAKAR BİLMECESİ!
Bu anlamda takımdaki durumu büyük bir belirsizlik haline gelen isimlerden birisi de Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlı taraftarların kendisinden çok şey beklediği Kamerunlu oyuncu bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı.
AYBABA'DAN KAMERUNLU OYUNCUYA DÖNÜŞ YOK!
Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, ardından Santos tarafından çok az süre verilen Kamerunlu oyuncunun Samet Aybaba'dan bir görüşme talep ettiği ancak henüz olumlu yanıt almadığı belirtildi.
Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Süper Lig'i bitirebileceği en iyi yerde bitirmek isteyen siyah-beyazlılarda Fernando Santos, öğrencileriyle toplantılar gerçekleştiriyor.
Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdüren Kara Kartal'da teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antreman 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.
Beşiktaş'ta merak edilen diğer hususlardan biri ise Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları. Siyah-beyazlılar, iki futbolcusuyla ilgili mutlu sona artık yakın. Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmeler imza aşamasına gelmezken siyah-beyazlı yöneticiler ile oyuncular masaya oturdu ve büyük mesafe katedildi.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları, çarşamba günü yönetimin davetiyle tesislerde görüşmeye çağırıldı. Cenk ve Salih ile ayrı ayrı yapılan toplantıda Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yer aldı.
İki futbolcuyla daha önce Samet Aybaba görüşerek taleplerini dinlemişti. Bu kez iki oyuncuya 3 aydır neden bu konuda adım atılamadığı aktarılırken, ardından Fernando Santos ile de gelecek sezona dair yaptıkları plan ve programdan bahsedildi.
Cenk Tasun ve Salih Uçan ile yönetim adına Kaan Şakul konuşurken, görüşmenin olumlu geçtiği ve 1 hafta içinde iki oyuncuya da resmi teklifin yapılacağı iletildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Rachid Ghezzal'ın formsuz olması sebebiyle Milot Rashica'nın yanına bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş rotasını Danimarka'ya çevirdi.
Roony Bardhji'yi transfer listesine alan Beşiktaş, oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor. Bu sezon Danimarka ekibiyle 32 maça çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu 11 karşılaşmada ilk 11'de başladı ve gol veya asist katkısı üretemedi.
Siyah-beyazlılar, İsveçli oyuncu için sezon sonunda kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. Roony Bardhji'nin Kopenhag ile 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi buluunyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro.
Sağ kanat mevkisinde görev yapan Bardghji, forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Sol ayaklı olup 1.73 boyunda olan 2005 doğumlu futbolcu, İsveç U17 ve U21 takımlarında da forma giydi.
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