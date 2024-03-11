BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'a 18'lik yetenek! Samet Aybaba takibe geçti...

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Aboubakar'la ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takıma yeni katılacak oyuncular kadar gidecek oyuncularda merak edilirken, bu futbolcular için Fernando Santos'un raporu bekleniyor.

ABOUBAKAR BİLMECESİ! Bu anlamda takımdaki durumu büyük bir belirsizlik haline gelen isimlerden birisi de Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlı taraftarların kendisinden çok şey beklediği Kamerunlu oyuncu bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı.