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Fernando Santos'tan penaltı isyanı! "Üçüncü kez..."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 21:25 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 21:33
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Fernando Santos'tan penaltı isyanı! "Üçüncü kez..."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 1-0 sarı-kırmızılılar kazandı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. İkinci yarıda da iyiydik. İkinci yarı en az 2-3 pozisyon var ama olmadı. Taraftar mutlu değil, ben mutlu değilim. Soyunma odasında oyuncularımız mutsuz. Çok fazla denedik ama gol olmadı.

Üçüncü kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Adana Demirspor maçı, Sivasspor maçı ve Galatasaray maçı! Üç kez penaltımız verilmedi. Omar Colley'in kırmızı çok şüpheli. VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler daha dikkatli olmalı.

Cenk Tosun'un pozisyonu kesinlikle penaltı. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hakkımızı da yedirmem! Net penaltı, bahane üretmeyi sevmem. Omar Colley'in pozisyonu sarı kart.

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