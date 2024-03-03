BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Vincent Aboubakar'a teklif var!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu yıldız için Siyah-Beyazlılar'a teklif yaptığı öğrenildi. Hem Beşiktaş hem de Aboubakar'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar Aboubakar ile ilgili bir gelişmenin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Yıldız ismin sözleşmesi 2025'tebitecek.