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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Vincent Aboubakar'a teklif var!

Son dakika spor haberleri... Sakatlığının ardından düşük performansı nedeniyle ilk 11'e giremeyen Vincent Aboubakar konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız isim için kulübe transfer teklifi geldi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Vincent Aboubakar'a teklif var!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Vincent Aboubakar'a teklif var!

Takvim'in haberine göre Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu yıldız için Siyah-Beyazlılar'a teklif yaptığı öğrenildi. Hem Beşiktaş hem de Aboubakar'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Vincent Aboubakar'a teklif var!

Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar Aboubakar ile ilgili bir gelişmenin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Yıldız ismin sözleşmesi 2025'tebitecek.

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