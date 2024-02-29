Santos: Kupayı çok istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok önemli bir galibiyet aldık ve kupada yarı finale yükseldik. Bu kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Önce finale yükselmek, sonra da kupayı kaldırmayı arzuluyoruz. A.Gücü maçı elbette zor olacak ama oyuncularım kupanın öneminin farkındalar ve kupayı ne kadar çok istediklerini gösterdiler. Maçın tamamında sorunları çözmeyi başaran bir ekip olduk. Haklı bir galibiyetti" dedi. Santos, G.Saray derbisi için "Tabiki çok önemli bir maç ama bunu yarın sabah düşünmeye başlayacağız" yorumunu yaptı.