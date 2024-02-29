Haberler Beşiktaş Santos: Kupayı çok istiyoruz

Santos: Kupayı çok istiyoruz

“İyi ve haklı bir galibiyet elde ettik. Oyuncularım bu kupayı ne kadar çok istedikleri gösterdiler”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Santos: Kupayı çok istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok önemli bir galibiyet aldık ve kupada yarı finale yükseldik. Bu kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Önce finale yükselmek, sonra da kupayı kaldırmayı arzuluyoruz. A.Gücü maçı elbette zor olacak ama oyuncularım kupanın öneminin farkındalar ve kupayı ne kadar çok istediklerini gösterdiler. Maçın tamamında sorunları çözmeyi başaran bir ekip olduk. Haklı bir galibiyetti" dedi. Santos, G.Saray derbisi için "Tabiki çok önemli bir maç ama bunu yarın sabah düşünmeye başlayacağız" yorumunu yaptı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü belli oldu! Edin Dzeko’yu bile unutturacak: Dünya devinden geliyor…
Canlı yayını terk etti | Terör partisi DEM ile ortaklıktan rahatsız olmayan CHP’li Ali Haydar Fırat KJ’den rahatsız oldu
İtalyan devinin hedefi Sebastian!
Sürpriz tercih! İşte G.Saray'ın K.Gümrük maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti!
Aboubakar derbide oynayacak mı? Santos yanıtladı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Şubat)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı yarı finalde! Eczacıbaşı yarı finalde! 01:16
Eczacıbaşı yarı finalde! Eczacıbaşı yarı finalde! 01:14
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! 01:02
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! 01:01
İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! 00:56
Inter farklı kazandı! Inter farklı kazandı! 00:55
Daha Eski
Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi 00:55
Liverpool 3 golle turladı! Liverpool 3 golle turladı! 00:55
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:55
ÇBK Mersin İspanya'da kaybetti! ÇBK Mersin İspanya'da kaybetti! 00:55
Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Halkbank Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! 00:55
Liverpool 3 golle turladı! Liverpool 3 golle turladı! 00:53