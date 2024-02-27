Muci parlıyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbulspor maçındaki futboluyla da geçer not aldı. Siyah- beyazlı formayı giydiği ilk günden itibaren adından söz ettiren 22 yaşındaki süper yetenek İstanbul maçında ilk golünü de attı. 54. dakikada Gedson Fernandes'ten topu alan Muci, rakip kaleye doğru yöneldi ve kalecinin uzanamayacağı noktaya doğru şık şut çıkardı. Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Konya ve İstanbul karşısında gerçek pozisyonunda, 10 numarada görev yapan yıldız futbolcu, Konya maçı ve Galatasaray derbisinde de Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak.