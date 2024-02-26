Muci resitali

Süper Lig'de Beşiktaş'ın İstanbulspor'u devirdiği maçta Ernest Muci yine futboluyla göz kamaştırdı. Siyah- beyazlı formayı giydiği ilk günden itibaren futboluyla parlayan 22 yaşındaki süper yetenek dün ilk golünü kaydetti. Dakikalar 54'ü gösterirken Gedson Fernandes'ten topu aldı. Rakip kaleye doğru kararlı bir koşu attı. Ardından da kalecinin pozisyonuna bakıp yerden uzanamayacağı noktaya doğru net bir şut çıkardı. Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Siyah-beyazlı taraftarları sevince boğdu.

DERBİDE GÖZLER 10'DA

Beşiktaş formasını ilk defa Kayserispor deplasmanında giyen Ernest Muci'yi teknik direktör Fernando Santos bu mücadelede onu fazla alışık olmadığı sağ kanatta kullanmıştı. Konyaspor mücadelesiyle beraber çok sevdiği 10 numara pozisyonuna geçen 22 yaşındaki futbolcunun performansı da arttı. İstanbulspor mücadelesinde yine 10 numara pozisyonunda görev yapan Arnavut yıldız şimdi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Ernest Muci dev mücadelede büyük sorumluluk üstlenecek.

İŞİMİ YAPIYORUM

Ernest Muci maç sonu şöyle konuştu: "Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum. Ben bir hücum oyuncusuyum, gol katkısı vermem gerekiyor. Benden beklenen bu. Takıma yardımcı olmam daha önemli, savunmaya yardım etmem önemli. İyi oynadık, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda işimizi yaptık. Gol yemedik ve 2 gol attık. Bunlar iyi şeyler"