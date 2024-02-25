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İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Beşiktaş, İstanbulspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. VAR'da ise Emre Malok yer alacak. Beşiktaş'ta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 17:40
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İSTANBULSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

İstanbulspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SÜPER LİG'DE 50. RANDEVU

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi. Kartal, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İSTANBULSPOR 20 YILDIR KAZANAMIYOR

Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

KARTAL LİGDE 3 HAFTADIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

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