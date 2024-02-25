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Fernando Santos: İdmanlarda çözmek zorundayız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından alınan 3 puanı değerlendirdi. İşte Santos'un açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 21:38
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Fernando Santos: İdmanlarda çözmek zorundayız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla alınan 3 puanı değerlendirdi.

Santos'un açıklamaları şu şekilde:

Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz kontratak oynayan bir takım. İstanbulspor'a çok fazla kontratak fırsatı verdik. Bazen kompakt değildik, takım boyu çok uzadı, sıkıntılar yaşadık. Değiştirmemiz gereken 3-4 şey var. Çok fazla top kaybı yapıyoruz, topu kaptıktan sonra çok basit şekilde geri verebiliyoruz, birebirlerde yeteri kadar agresif değiliz, alamıyoruz. Bunlar önemli. İdmanlarda çözmek zorundayız. İyi şeyler var ama öncelik vermemiz gereken şeyler iyi olmadığımız şeyler. Rakibimiz 1 gol bulsaydı işler sıkıntıya girebilirdi. Daha iyiydik ama daha iyi olmamız gereken şeyler var.

Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz. Topa sahip olma düşüncesini devam ettirmeliyiz. Bunu da çalışarak, oyuncularla konuşarak yapabiliriz. Bu konuyu geliştireceğiz.

Maçın da bazı anlarında sıkıntılar yaşadık. Oyuncular idmanlarda bazen çok iyi şeyler gösteriyorlar, maç da bazen gösteremeyebiliyorlar. Belki bir özgüven sorunu olabilir, oyun karakteriyle ilgili olabilir. Bunların üzerine düşünmemiz lazım. İdmandaki performansları sahaya yansıtmalıyız.

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