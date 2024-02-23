TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı. Doğrudan katkı verecek bir golcü transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Hollanda'ya çevirdi. Yıldız futbolcu için harekete geçen yönetim, sezon sonunda resmi hamlede bulunmayı planlıyor. İşte transfer listesindeki isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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ÖNERİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEK
Yıldız oyuncu kendisini memnun edecek bir teklifin gelmesi halinde ise gelecek önerileri gözden geçireceği gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 35 maça çıkan de Jong, 28 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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