Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı. Doğrudan katkı verecek bir golcü transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Hollanda'ya çevirdi. Yıldız futbolcu için harekete geçen yönetim, sezon sonunda resmi hamlede bulunmayı planlıyor. İşte transfer listesindeki isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 16:48
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız

Transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezon deneyimli bir golcü alması beklenen Beşiktaş'ın listesine flaş bir isim girdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin formasını giyen Luuk de Jong ile Kara Kartal'ın temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız

PSV'DE MUTLU

1.5 yıllık kontratı kalan 33 yaşındaki forvetin, gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi ancak Hollandalı santrforun, şu anda kariyerini PSV'de sürdürmekten ötürü mutlu olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız

ÖNERİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEK

Yıldız oyuncu kendisini memnun edecek bir teklifin gelmesi halinde ise gelecek önerileri gözden geçireceği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız

SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 35 maça çıkan de Jong, 28 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven’in Çeşme’deki yeni evi göz kamaştırdı! Görenlerin ağzı açık kaldı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
F.Bahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
G.Saray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 24 Şubat Cumartesi
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🌹 Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 🤲
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Şubat rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda... G.Saray'dan Preciado harekatı! Sezon sonunda... 17:00
Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız Beşiktaş'a Hollandalı golcü! İşte o yıldız 16:25
ManU'ya Hojlund'dan kötü haber! ManU'ya Hojlund'dan kötü haber! 16:22
G.Saray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü G.Saray'da Icardi krizi! Taraftarlar çılgına döndü 15:39
Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! 15:26
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor 15:14
Daha Eski
Genoa - Udinese maçı ne zaman? Genoa - Udinese maçı ne zaman? 14:26
Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! 14:22
Salernitana - Monza maçı ne zaman? Salernitana - Monza maçı ne zaman? 14:04
F.Bahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 14:01
Sassuolo - Empoli maçı ne zaman? Sassuolo - Empoli maçı ne zaman? 13:45
Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte K.Paşa maçı 11'i Kartal'dan flaş Fred hamlesi! İşte K.Paşa maçı 11'i 13:44