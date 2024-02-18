TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

Beşiktaş, sık sık sakatlık problemi yaşayan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini de kaldırmayan Rachid Ghezzal ve performansı beğenilmeyen Umut Meraş'ı yeni sezonda takımda düşünmüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bu iki oyuncu gibi mukavelesi sona eren Cenk Tosun hakkında da teknik heyet ve yönetim cephesinde olumlu izlenim yok.