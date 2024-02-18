TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer döneminin ardından iç transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş'ta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun'un talep ettiği maaş belli oldu. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
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Santos'un sol kanat-forvette Semih'i düşündüğü ayrıca gelecek sezon için bu mevkiye takviye yapacağı öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 32 karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, 8 gol atarken 6 da asist yaptı.
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