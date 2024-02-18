Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer döneminin ardından iç transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş'ta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun'un talep ettiği maaş belli oldu. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:04
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TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

Beşiktaş, sık sık sakatlık problemi yaşayan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini de kaldırmayan Rachid Ghezzal ve performansı beğenilmeyen Umut Meraş'ı yeni sezonda takımda düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

Sabah'ta yer alan habere göre bu iki oyuncu gibi mukavelesi sona eren Cenk Tosun hakkında da teknik heyet ve yönetim cephesinde olumlu izlenim yok.

TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

Yeni kontrat için 1.5 milyon euro maaş talep eden Cenk, adım adım ayrılığa yaklaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

Santos'un sol kanat-forvette Semih'i düşündüğü ayrıca gelecek sezon için bu mevkiye takviye yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun'la yollar ayrılıyor! Talep ettiği maaş...

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 32 karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, 8 gol atarken 6 da asist yaptı.

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