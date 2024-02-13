Kartal stop

Süper Lig'de zirve yarışından erken kopan Beşiktaş üçüncülük için önemli karşılaşmada Kayserispor deplasmanından 3 puanı çıkaramadı. İlk devre tutuk olan siyah-beyazlılar ikinci devrede gole daha yakın oynadı. Yeni transnferlerden Ernest Muci'nin sürüklediği Kartal önemli fırsatları harcadı. Kayserispor da başta Miguel Cardozo olmak üzere birçok pozisyon buldu ancak onlar da günün etkili isimlerinden kaleci Mert Günok'u geçemedi. Karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçladı. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok dışında Joe Worrall, Necip Uysal, Ernest Muci performanslarıyla öne çıkan isimler oldu. Yeniler gelecek adına umut verdiler.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KAPTIRDI

Beşiktaş, Süper Lig üçüncülüğü için Kayserispor deplasmanından 3 puanla evine dönmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Siyah-beyazlılar aldıkları 1 puanla 40'a yükseldiler. Trabzonspor da aynı puana çıktı. İkili averajda bordo-mavililer üstün olduğu için Kartal 3. sırayı rakibine kaptırdı. Bu arada Beşiktaş'ın dış sahadaki gol problemi devam ediyor. Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendikten sonra çıktığı 3 maçta da ağları sarsamadı. Pendikspor'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar dış sahada Sivasspor'a da 1-0'lık skorla boyun eğmişti. Dün de Kayseri ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı 8 maçın 4'ünde skor üretemedi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan maçlarda, tam 17 yıl aradan sonra bir karşılaşma golsüz sona erdi. İki takım arasında bundan önce oynanan son 30 lig maçında gol ya da goller atılmıştı.

PENALTI BEKLEDİLER

Maçta Muci'nin şutu savunmadan döndü. Devamında Kayserisporlu oyuncu eliyle müdahale etti. Hakem de VAR da "Devam" dedi.

DİREĞE TAKILDI

Kayserispor dün Beşiktaş kalesinde birçok pozisyon buldu. Bunlardan birinde Miguel Cardoso ceza sahasının hemen dışında topla buluştu. Sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak Mert Günok'u geçti ancak direkten geri geldi. Pozisyona çok üzüldü.

NECİP: ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ

Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal maç sonu zeminden yakındı. Tecrübeli oyuncu "Tabii ki galibiyet için geldik ama olmadı. Öncelikle bu zeminde futbol oynamak çok zor. Zeminlerimizin daha iyi olması gerekiyor. Oyuna baktığımız zaman iyi oynadığımızı çok düşünmüyorum ama mücadele vardı. Berabere kaldığımız için üzgünüz. Önümüzdeki maça bakacağız" dedi.