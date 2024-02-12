Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan! İşte Santos'un Kayserispor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de Kayseri Stadyumu'nda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan, kupada Antalyaspor'u saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek istiyor. Maç öncesinde Beşiktaş 39 puanla 3. sırada yer alırken; sarı-kırmızılar ise 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

45 MAÇIN 27'SİNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar ligde 45 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 27, Kayseri 10 kez sahadan galip ayrılırken 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Kartal 74 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 43 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

KARA KARTAL, SON 7 MAÇTA PUAN VERMEDİ

Beşiktaş, Kayserispor'la ligde karşılaştığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kayserispor, rakibini en son 2019-20 sezonunun 30. haftasında 3-1'lik skor ile mağlup etmişti. Söz konusu süreçte Kartal 17 gol atarken, kalesinde de 6 gol gördü. Beşiktaş'a karşı sahasında oynadığı son 3 müsabakadan da mağlup ayrılan Kayseri, bu maçı kaybetmesi halinde, rakibine karşı sahasında en uzun seriyi yaşayacak.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah beyazlılarda Kayserispor mücadelesi öncesi Necip Uysal, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Bir diğer sınırdaki isim Svensson ise kadroda yok.

FERNANDO SANTOS SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Takımın başında 2 deplasman müsabakasına çıkan Fernando Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Santos'un öğrencileri, söz konusu maçlarda rakip fileleri sarsamadı.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. Beşiktaş, Sağlam'ın yönettiği 3 maçta 1 kez kazanırken; 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

KARTAL'IN RAKİBİ BURAK YILMAZ

Beşiktaş, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip olacak. Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Yılmaz, Beşiktaş'ın başında 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 maçta görev almıştı.

KAYSERİSPOR ZAFERE HASRET

Sarı kırmızılı ekip, 9'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 müsabakada galibiyet elde edemedi. Söz konusu süreçte Süper Lig'de karşılaştığı Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor'a mağlup olan Kayserispor, Antalyaspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

KAYSERİSPOR: BİLAL, RAMAZAN, KOLOVETSIOS, ARİF, CAROLE, M. ERAY, ACKAH, BOE MORTE, CARDOSO, HASAN ALİ, GÖKHAN

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, NECİP, BAHTIYAR, UMUT, AMARTEY, FERNANDES, REBIC, MULEKA, SEMİH, CENK