Haberler Beşiktaş 38’lik Negredo Valladolid’de!

38’lik Negredo Valladolid’de!

LA Liga ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımlarda forma giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017- 18 sezonunda görev yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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38’lik Negredo Valladolid’de!
LA Liga ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımlarda forma giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017- 18 sezonunda görev yaptı.
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