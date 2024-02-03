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Tekrarı yok bunun

BeşiktaşTrendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Tekrarı yok bunun

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Geride kalan 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucu topladığı 36 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son haftalarda ise beklediği sonuçları alamıyor. Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybeden, 1'inden de beraberlikle ayrılan Kara Kartal, bordo-mavilileri yenerek hem bu kötü seriyi bitirmek hem de taraftarıyla arasını düzeltmek istiyor.

BÜYÜK MAÇLARI KAYBETTİ

Siyah-beyazlılarda bu maçın değeri 3 puanla sınırlı değil. İlk yarıda oynanan maçı deplasmanda 3-0 kaybeden Beşiktaş, yarın akşamki mücadeleyi kazanmanın yanında üç farklı bir galibiyet elde etmek istiyor. Sezonu en azından 3. sırada bitirmeyi hedefleyen Kartallar, lig sonunda yaşanabilecek puan eşitliği durumunda ikili averaj yarışında öne geçmek için farklı kazanmak zorunda. Bu sezon büyük maçları kazanamayan siyah-beyazlılar G.Saray'a deplasmanda 2-1, F.Bahçe'ye de evinde 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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