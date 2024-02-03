BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

Ara transfer döreminde Bailly, Rosier ve Onana ile yollarını ayırırken sadece Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta ön libero ve stoper arayışı sürüyor. Ön liberoda öne çıkan isimlerden biri de William Carvalho oldu. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan Carvalho için Real Betis'le pazarlıklara devam ediyor. İspanyol ekibi 4 milyon euro'dan aşağıya inmezken, Beşiktaş ise kiralama ya da 2.5 milyon euro'luk bonservis teklifini yineledi. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Carvalho sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edilecek. Kulübüyle bu sezon 16 maça çıkan Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.