Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

TRANSFER HABERİ: Portekizli orta saha William Carvalho ile anlaşmaya varan Beşiktaş, yıldız futbolcunun kulübü Real Betis ile sıkı pazarlığını sürdürüyor. Peki, transfer pazarlığındaki son durum ne?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

Ara transfer döreminde Bailly, Rosier ve Onana ile yollarını ayırırken sadece Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta ön libero ve stoper arayışı sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

Ön liberoda öne çıkan isimlerden biri de William Carvalho oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan Carvalho için Real Betis'le pazarlıklara devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

İspanyol ekibi 4 milyon euro'dan aşağıya inmezken, Beşiktaş ise kiralama ya da 2.5 milyon euro'luk bonservis teklifini yineledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Carvalho ısrarı! Betis ile kıyasıya pazarlık

Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Carvalho sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edilecek. Kulübüyle bu sezon 16 maça çıkan Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

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