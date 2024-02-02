Semih derbide sahada

Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle birçok maça ideal kadrosuyla çıkamayan Beşiktaş'a, genç Semih Kılıçsoy'dan iyi haber geldi. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar rakip fileleri havalandıramazken, hücumda son dönemde yıldızı parlayan Semih Kılıçsoy da iç yan bağlarındaki kısmı yaralanma nedeniyle Sivas deplasmanında görev yapamamıştı. Aboubakar'ın yokluğu, Cenk Tosun'un form düşüklüğü sebebiyle gol yollarında etkisiz kalan Kara Kartal'da, 18 yaşındaki Semih'in iyileştiği ve Pazar günü oynanacak Trabzonspor derbisinde ilk 11'de yerini alacağı belirtildi.