TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worrall'a kiralama teklifi yapılacak

Siyah-beyazlılar savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor.

Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen yönetim, imza aşamasına geldiği Valencia'dan 33 yaşındaki Paulista'yı, son dakikada devreye giren Atletico Madrid'e kaptırdı.