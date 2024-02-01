Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worrall'a kiralama teklifi yapılacak

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worrall'a kiralama teklifi yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper takviye için düğmeye basıldı. Siyah beyazlıların stoper adaylarından Paulista, Atletico Madrid'e gitti; Lascelles yüksek maliyet nedeniyle rafa kalktı. Son aday Nottinhgam'dan Joe Worrall. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:08
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worral'a kiralama teklifi yapılacak

Siyah-beyazlılar savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worral'a kiralama teklifi yapılacak

Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen yönetim, imza aşamasına geldiği Valencia'dan 33 yaşındaki Paulista'yı, son dakikada devreye giren Atletico Madrid'e kaptırdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worral'a kiralama teklifi yapılacak

İkinci sıradaki isim olan Jamaal Lascelles ile 3.5 senelik prensip anlaşmasına varılsa da, kulübü Newcastle United'ın 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worral'a kiralama teklifi yapılacak

Stoper mevkii için öne çıkan yeni isim Joe Worral oldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worral'a kiralama teklifi yapılacak

Teamtalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worral'a kiralama teklifi yapılacak

Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worral'a kiralama teklifi yapılacak

İngiltere'de transfer dönemi bugün sona ereceği için siyah-beyazlılar Worrall'ın son durumu netleştikten sonra 1.90'lık stoper için Nottinhgam'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek.

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