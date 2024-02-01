TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a İngiliz stoper! Joe Worrall'a kiralama teklifi yapılacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper takviye için düğmeye basıldı. Siyah beyazlıların stoper adaylarından Paulista, Atletico Madrid'e gitti; Lascelles yüksek maliyet nedeniyle rafa kalktı. Son aday Nottinhgam'dan Joe Worrall. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Stoper mevkii için öne çıkan yeni isim Joe Worral oldu.
Teamtalk'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için harekete geçti.
Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.
İngiltere'de transfer dönemi bugün sona ereceği için siyah-beyazlılar Worrall'ın son durumu netleştikten sonra 1.90'lık stoper için Nottinhgam'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineleyecek.
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