Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için uğraşıyor. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan biri Samuel Umtiti, diğeri ise Andre Ramalho... Stoper bölgesi için 'lider' oyuncu konusunda ısrarcı olan teknik direktör Santos'un isteği üzerine harekete geçen yönetimin hedefindeki ilk isim, geçtiğimiz sezon da transferi gündeme gelen 30 yaşındaki Fransız yıldız Umtiti. Sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak Lille'e transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Fransız stopere 1.5 senelik teklifte bulunulduğu öğrenildi.