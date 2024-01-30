Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından yönetim transferde düğmeye bastı. Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un 'Lider' oyuncu istiyorum açıklamasının ardından listesinde yer alan 2 yıldız için temaslar başladı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için uğraşıyor. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan biri Samuel Umtiti, diğeri ise Andre Ramalho... Stoper bölgesi için 'lider' oyuncu konusunda ısrarcı olan teknik direktör Santos'un isteği üzerine harekete geçen yönetimin hedefindeki ilk isim, geçtiğimiz sezon da transferi gündeme gelen 30 yaşındaki Fransız yıldız Umtiti. Sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak Lille'e transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Fransız stopere 1.5 senelik teklifte bulunulduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

HER AN HER ŞEY OLABİLİR
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların stoper listenin ikinci sırasında Andre Ramalho yer alıyor. 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için kulübü PSV ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alınmasa da, Beşiktaş yönetimi Ramaldo'dan vazgeçmiyor. PSV'nin kaptanlarından olan Ramalho, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Sözleşmemin sonuna geldim. Henüz yenileme konusunda bir konuşma yapılmadı. Dolayısıyla kariyerim için bir sonraki adımın ne olacağını iyi analiz etmem gerekiyor. Hiçbir şeyi doğrulayamıyorum çünkü her şey çok göreceli" ifadelerini kullandı. Bu açıklama Beşiktaş yönetiminin bu transferde iştahını kabartmış durumda.

Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

Barcelona'ya 25 milyon euro'ya transfer olduğunda dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Umtiti, profesyonel kulüp kariyerinde 341 resmi çıktı. Bu periyotta 7 gol atan, 4 de asist yapan Fransız stoper 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

Ramalho kariyerinde 458 maça çıktı. 32 gol atan, 21 de asist yapan sambacı, 53 gole direkt katkı yaparak; stoperler arasında en skorer isimlerden biri oldu.

Beşiktaş'tan çifte harekat! Fernando Santos bu transferlerde ısrarcı...

DANILO PEREIRA'YA YAKIN TAKİP
Siyah-beyazlılar, Umtiti ve Ramalho transferinden olumlu sonuç alamazsa rotasını Fransa'ya çevirecek. Geçen hafta Paris'e giden Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, PSG ile masaya oturdu. Kara Kartal'ın tecrübeli stoper Danilo Pereira'yı bonservisiyle renklerine katmak istediği öğrenildi. 32 yaşındaki Portekizli oyuncu için sıkı bir pazarlık aşamasına girildiği ifade edilirken; İkinci Başkan Yücel'in Fransız devinin sportif direktörü Luis Campos'la iki kez görüştüğü kaydedildi.

DİĞER
Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?
CHP'li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB'ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev
İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos'un yeni dinamosu Portekiz'den geliyor!
İspanyol beyin Carlos Soler!
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 29 Ocak
DEPREM SON DAKİKA! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Ocak son depremler listesi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:49
Getafe evinde kazandı! Getafe evinde kazandı! 01:17
Getafe evinde kazandı! Getafe evinde kazandı! 01:16
Roma deplasmanda kazandı! Roma deplasmanda kazandı! 01:16
Roma deplasmanda kazandı! Roma deplasmanda kazandı! 01:15
G.Saray'a Arjantinli sol bek! G.Saray'a Arjantinli sol bek! 00:51
Daha Eski
Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? 00:51
Buruk'tan transfer açıklaması! Buruk'tan transfer açıklaması! 00:51
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! 00:51
Abdullah Avcı: Transfer zor... Abdullah Avcı: Transfer zor... 00:51
G.Saray evinde hata yapmadı! G.Saray evinde hata yapmadı! 00:51
Bolu deplasmanda kazandı! Bolu deplasmanda kazandı! 00:50