Beşiktaş Emlakjet 88-59 Bursaspor Info Yatırım (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor Info Yatırım'ı 88-59 mağlup etti.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Emlakjet savunma ribauntlarında rakibine üstünlük kurarak ilk 5 dakikalık bölümü 9-7 önde geçti. Siyah-beyazlılar, Needham'ın üst üste basketleri, Kerem Konan'ın da etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayarak skoru 16-7'ye getirdiği maçın ilk çeyreğini 20-11 önde geçti.

İkinci periyoda sert savunmayla başlayan Beşiktaş Emlakjet, ilk 5 dakikalık bölümde yakaladığı 11-3'lük seriyle farkı 17 sayıya yükseltti: 31-14. Siyah-beyazlı takım mücadelenin ilk yarısını da 42-28 önde tamamladı.

Maçın 3. periyodunda Needham ve Delgado ile etkili olan Beşiktaş Emlakjet, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle çeyrek sonunda 18 sayılık fark (60-42) yakaladı.

Üstün oyununu sürdüren Beşiktaş Emlakjet, karşılaşmayı 88-59 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet evinde üst üste 10. maçını kazanırken, ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkardı. Bursaspor Info Yatırım 18. maçında 11. yenilgisini yaşadı.