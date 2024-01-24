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Lascelles harekatı

Siyah-beyazlılarda öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Lascelles harekatı

Siyah-beyazlılarda öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı. 30 yaşındaki İngiliz savunmacı için nabız yoklayan Kartal, ilk etapta olumsuz yanıt almıştı. Newcastle United'ın sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği tecrübeli oyuncu için Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ada'ya uçması bekleniyor.

14 MAÇA ÇIKTI

The Shields Gazette'nin haberine göre Lascelles, yaz aylarında kontratı bitmesi nedeniyle Beşiktaş ile bir ön anlaşma yapabilecek. 2015'ten bu yana İngiliz ekibinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lascelles, bu sezon 14 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada boy gösterdi. Lascelles toplamda ise Newcastle formasıyla 247 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı.

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