BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE LİGDEKİ SON 13 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ 7 EKSİK BULUNUYOR

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta milli takımlarda bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain de Adana Demirspor karşısında sahada olamayacak.