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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos Karagümrük maçı öncesi taraftara mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında F. Karagümrük'ü konuk ediyor. Siyah beyazlıların başında ilk maçına çıkan Portekizli teknik direktör Fernando Santos karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 19:05
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos Karagümrük maçı öncesi taraftara mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile F. Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Fernando Santos, Beşiktaş'ın başındaki ilk sınavına Fatih Karagümrük karşısında çıkıyor.

Siyah beyazlılarda Portekizli teknik direktör Fernando Santos karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ

"Öncelikle dünkü yaşanan olaylar yüzünden üzgünüm. Şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz"

"14 YIL OLDU AMA..."

"Kulüp takımı çalıştırmayalı 14 yıl oldu ama bir teknik direktör her zaman teknik direktördür. Tabii ki Milli Takım'da daha az maç oynarsınız. Ama bu benzer ve aynı bir durum."

SANTOS'TAN TARAFTARA MESAJ

"Geçen haftaki maçta takımımız iyi oynadı. Bir değişiklik var. Ege çok yorulmuştu. O yüzden orta sahayı daha dinamik tutmayı düşündüm. Takımla 3-4 gün antrenman yaptım. Çok fazla bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Bu yüzden kazanan takımı değiştirmedim."

"TARAFTARDAN TAKIMA DESTEK OLMALARINI İSTİYORUM"

"Geldiğimden beri aldığım izlenim çok iyi. Oyuncuların idmanlardaki performansları çok iyi. Takımdan pozitif sinyaller alıyorum. Çok iyi bir taraftar grubumuz var ama içeride oynadığımız son 3 maçı kaybettik. Taraftardan beklediğim takıma destek olmaları her zaman. Buradaki oyuncuların hepsi ellerinden geleni yapacaklar. Bir sorun olduğunda taraftarlarımız destek olsun. Bir sorun olduğunda, taraftar beni eleştirsin. Sorumlu benim. Futbolculara tam destek olsun. Birlikte işleri en iyi şekilde yoluna sokacağız." ifadelerini kullandı.

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