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TRANSFER HABERLERİ | Samet Aybaba özellikle izledi! Beşiktaş'a sambacı forvet

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, devre arası için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ta, Samet Aybaba gol yollarına çözüm olması için o yıldızı özellikle takip ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Samet Aybaba özellikle izledi! Beşiktaş'a sambacı forvet

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken siyah beyazlılarda transfer planlamaları sürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Samet Aybaba özellikle izledi! Beşiktaş'a sambacı forvet

Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sirbistan'a gitmiş ve ev sahibi ekipten Matheus Saldanha'yı izlemiş ve çok beğenmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Samet Aybaba özellikle izledi! Beşiktaş'a sambacı forvet

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli yöneticinin Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.

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