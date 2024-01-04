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TRANSFER HABERLERİ | Samet Aybaba özellikle izledi! Beşiktaş'a sambacı forvet
Süper Lig devlerinden Beşiktaş, devre arası için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ta, Samet Aybaba gol yollarına çözüm olması için o yıldızı özellikle takip ediyor. İşte detaylar...
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken siyah beyazlılarda transfer planlamaları sürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.
Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını izlemek için Sirbistan'a gitmiş ve ev sahibi ekipten Matheus Saldanha'yı izlemiş ve çok beğenmişti.
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli yöneticinin Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.
24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı.
Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon euroya transfer olan Saldanha'ının kontratı 2027'de sona erecek.