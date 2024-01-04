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Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası takımı yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Beşiktaş, aradığı teknik direktörü buldu. Siyah-beyazlılar, Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile 1.5 yıllık anlaşma sağlarken, yönetimin 48 yaşındaki teknik direktörü tercih etme sebebi de ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:44
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Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Beşiktaş Yönetimi teknik direktör arayışında tercihini yaptı. Uzun süren görüşmelere rağmen Bruno Genesio ile anlaşma zemini bulamayan siyah-beyazlılar, listedeki diğer isim olan Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'la el sıkıştı.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Fransa'dan önceki gün Hollanda'ya geçen İkinci Başkan Hüseyin Yücel, 48 yaşındaki Van Bronckhorst ve temsilcisi Guido Albers'le masaya oturarak 1,5 senelik sözleşme için anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlıların teknik direktör arayışında Giovanni van Bronckhorst'u tercih etmesinin önemli sebepleri bulunuyor.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Van Bronckhorst hem genç hem başarılı hem de ofansif futbol oynatan bir teknik adam.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Başarılarla dolu kariyerini noktaladıktan sonra Feyenoord'da yardımcı antrenörlük ve U-21 takımı teknik direktörlüğü yapan Hollandalı çalıştırıcı, 2015-2019'da Feyenoord'un başına geçti.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Van Bronckhorst 4 yılda 1 kez lig şampiyonluğu yaşarken, 4 kez kupa şampiyonluğu elde etti. Feyenoord'u 2016-17'de lig şampiyonu yapan Van Bronckhorst, 2 kez Hollanda Kupası'nı, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL OYNADI

Kasım 2021'de Glasgow Rangers'ın başına geçen Van Bronckhorst, İskoçya Kupası'nı kazandı. Hollandalı teknik adam aynı sezon Glasgow Rangers'a UEFA Avrupa Ligi'nde final oynattı. Tarihi bir başarı elde eden İskoç ekibi finalde Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 6-5 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'u seçmesindeki bir diğer önemli faktör maliyeti oldu. Bruno Genesio'nun 7-8 milyon Euro'luk maliyetine karşılık Hollandalı teknik adam 1.3 milyon Euro'yu kabul etti.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

Van Bronckhorst, eski yardımcısı Jean Paul van Gastel'e teklifte bulundu ancak NAC Breda engeliyle karşılaştı. Hollanda kulübü, teknik direktör Van Gastel'in takımdan ayrılmayacağı duyuruldu.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

4-3-3 OYNATIYOR

Hollanda ekolünden olan Giovanni van Bronckhorst ofansif futbol oynatıyor. Daima 4-3-3 sistemini tercih eden deneyimli teknik direktör görev yaptığı takımlara oynattığı cesur futbolla tanınıyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, Van Bronckhorst'u ofansif futbol anlayışı nedeniyle çok istediği ve Başkan Hasan Arat'a bu yönde tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst gerçeği! Tercih edilme sebebi...

İSTANBUL'A GELECEK

Siyah-beyazlılar ile Giovanni van Bronckhorst 1.5 yıllık sözleşme için anlaştı. Hollandalı teknik direktör görüşmelerde aksilik yaşanmazsa perşembe veya cuma günü İstanbul'a gelecek. Van Bronckhorst'un yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçı tribünden izlemesi bekleniyor.

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