Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

Alex-Oxlade Chamberlain'in sezonu kapatmasıyla 10 numara arayışına hız veren Kara Kartal, Trabzonspor'la anlaşması bitecek olan Anastasios Bakasetas için harekete geçiyor. İşte detaylar... (BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için planlama sürüyor. Özellikle Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, detaylı bir çalışma yürütüyor.

Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

Siyah beyazlılar, orta saha için gündemine Trabzonsporlu Bakasetas'ı aldı. Sezon başında da deneyimli futbolcu ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırmıştı.

Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

Chamberlain'in sakatlığının ardından sezonu kapatması nedeniyle o bölgeye en az 1 takviye yapılacak.

Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

Ligin ilk bölümünde orta sahadan beklediği skor katkısını alamayan siyah-beyazlılar, Bakesatas ile bu sorunu çözmeyi düşünüyor.

Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

Hem ligi tanıması hem de skor üretmesi nedeniyle Yunan oyuncu transfer listesinin üst sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'tan Bakasetas sürprizi! Devre arası...

Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Bakasetas için devre arasında gelişme yaşanabilir.

DİĞER
Taksitler bitmeden evlilik bitti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu boşanıyor!
Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?
G.Saray'ın eski aşkı alevlendi!
F.Bahçe'ye stoper bekleyişi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta teknik direktör çıkmazı!
Beşiktaş'a Sırp stoper! Yönetim nabız yokladı
Son depremler listesi 3 Ocak 2024
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL?
Süper Loto çekildi! (2 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan kupada rahat turladı! Milan kupada rahat turladı! 01:04
Milan kupada rahat turladı! Milan kupada rahat turladı! 01:03
F.Bahçe Beko evinde kaybetti! F.Bahçe Beko evinde kaybetti! 00:53
TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! 00:53
Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! 00:52
Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı 00:52
Daha Eski
G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! 00:52
Süpriz transfer! İşte Muslera'nın yeni takımı Süpriz transfer! İşte Muslera'nın yeni takımı 00:52
Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! 00:52
Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! 00:52
Flaş F.Bahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü Flaş F.Bahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü 00:52
Sırp yıldız için transfer savaşı! Sırp yıldız için transfer savaşı! 00:52