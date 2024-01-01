BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Eric Bailly ile yollarını ayırdıktan sonra defans hattına takviye arayışına giren Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlıların yaptığı teklif de belli oldu. (BJK transfer haberleri)
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Tecrübeli oyuncu daha önce formasını giydiği Villarreal ile anlaştı.
Yönetim takımın başına başarıl bir teknik adam getirmeyi planlarken, Bailly'nin eksikliğini de doldurmayı planlıyor.
Kurmaylar ara transferde sürpriz bir takviye yapacak.
Kartal'ın yeni gözdesi resmen ortaya çıktı.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in Futbol Bulgaro'dan aktardığı habere göre Beşiktaş, Jose Cordoba'ya göz dikti.
Bulgaristan'ın Levski Sofia kulübünde forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için yönetimin teklif yaptığı ortaya çıktı.
Haberde, Beşiktaş'ın Panamalı fubolcu için 2.7 milyon euro'luk bonservis teklifi yaptığı iddia edildi.
Transferde futbolcunun eski kulübü Independiente ise yüzde 25'lik bir pay alacak.
Beşiktaş harekatı devre arası transfer dönemin başlangıcı olan 11 Ocak'tan önce tamamlamak istiyor.
22 yaşındaki stoper bu sezon 24 karşılaşmada forma giydi.
Panamalı oyuncu milli takım formasını 10 kez terletti.
Cordoba'nın bonservis değeri 3.2 milyon euro olarak biliniyor.
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