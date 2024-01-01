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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Eric Bailly ile yollarını ayırdıktan sonra defans hattına takviye arayışına giren Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlıların yaptığı teklif de belli oldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 16:49
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Yeni yıla eksiklerle giren Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Teknik direktör arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat kadroda birçok değişikliğe gidecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Siyah-beyazlı ekipte Eric Bailly ile yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Tecrübeli oyuncu daha önce formasını giydiği Villarreal ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Yönetim takımın başına başarıl bir teknik adam getirmeyi planlarken, Bailly'nin eksikliğini de doldurmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Kurmaylar ara transferde sürpriz bir takviye yapacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Kartal'ın yeni gözdesi resmen ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

aspor.com.tr'den Ali Genç'in Futbol Bulgaro'dan aktardığı habere göre Beşiktaş, Jose Cordoba'ya göz dikti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Bulgaristan'ın Levski Sofia kulübünde forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için yönetimin teklif yaptığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Haberde, Beşiktaş'ın Panamalı fubolcu için 2.7 milyon euro'luk bonservis teklifi yaptığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Transferde futbolcunun eski kulübü Independiente ise yüzde 25'lik bir pay alacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Bailly'nin yerine geliyor! Teklif iletildi

Beşiktaş harekatı devre arası transfer dönemin başlangıcı olan 11 Ocak'tan önce tamamlamak istiyor.

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