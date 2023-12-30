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Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'un, aynı oyuncunun peşine düştüğü ifade edildi. Her iki takımın da oyuncunun menajeriyle görüşmeler yaptığı bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:59
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Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Her iki ekip ocak ayında flaş isimleri kadrolarına katarak sezonun ikinci yarısına daha iddialı girmek istiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Zirve yarışının uzağında kalan iki takım, devre arası transferlerinde hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Listesinde birçok oyuncu bulunan devlerin, transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Konuyla ilgili haberi ise ünlü gazeteci Rudy Galetti duyurdu.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

İşte ayrıntılar...

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Galetti'den aktardığı habere göre; Beşiktaş ile Trabzonspor, Arsenal'de forma giyen Cedric Soares'in peşine düştü.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Her iki takımın da 32 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Bunun yanı sıra İngiliz ekibinin, sözleşmesi haziran ayında sona erecek Portekizli yıldızla ocak ayında yollarını ayırabileceği ifade edildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Cedric Soares bu sezon Arsenal'de 3 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Soares, kariyerinde Fulham, Southampton, Inter ve Sporting gibi takımlarda da ter dökmüştü.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

BİR ADAY DAHA!

Öte yandan Footmercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Cedric Soares'in haricinde Nice forması giyen Youcef Atal'a da yoğun ilgi gösteriyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Cezayirli sağ bek geçtiğimiz aylarda Filistin'e destek paylaşımları yaptığı nedeniyle Fransız ekibinde kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!

Youcef Atal bu sezon 6 müsabakada görev alırken, 1 gol attı.

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