Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenal'li yıldızın peşinde!
Son dakika transfer haberleri... Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'un, aynı oyuncunun peşine düştüğü ifade edildi. Her iki takımın da oyuncunun menajeriyle görüşmeler yaptığı bildirildi. İşte detaylar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Listesinde birçok oyuncu bulunan devlerin, transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Konuyla ilgili haberi ise ünlü gazeteci Rudy Galetti duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Galetti'den aktardığı habere göre; Beşiktaş ile Trabzonspor, Arsenal'de forma giyen Cedric Soares'in peşine düştü.
Her iki takımın da 32 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Bunun yanı sıra İngiliz ekibinin, sözleşmesi haziran ayında sona erecek Portekizli yıldızla ocak ayında yollarını ayırabileceği ifade edildi.
Cedric Soares bu sezon Arsenal'de 3 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Soares, kariyerinde Fulham, Southampton, Inter ve Sporting gibi takımlarda da ter dökmüştü.
BİR ADAY DAHA!
Öte yandan Footmercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Cedric Soares'in haricinde Nice forması giyen Youcef Atal'a da yoğun ilgi gösteriyor.
Cezayirli sağ bek geçtiğimiz aylarda Filistin'e destek paylaşımları yaptığı nedeniyle Fransız ekibinde kadro dışı bırakılmıştı.
Youcef Atal bu sezon 6 müsabakada görev alırken, 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Atal'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2024'ün haziran ayında bitecek.
DİĞER