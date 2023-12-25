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Berkay kaçıyor!

Uçar'ın, "İlgilendiğimiz oyunculardan" dediği Berkay Yılmaz, Betis'e gitmek üzere. İspanyol basınına göre Betis, 18 yaşındaki Türk yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen birden fazla takım olmasına rağmen İspanya Ligi sayesinde yarışta öne geçti. Internacional'dan, Cardoso'yu almak için anlaşması bulunan Betis, 18 yaşındaki sol beki için uğraşıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Berkay kaçıyor!
Uçar'ın, "İlgilendiğimiz oyunculardan" dediği Berkay Yılmaz, Betis'e gitmek üzere. İspanyol basınına göre Betis, 18 yaşındaki Türk yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen birden fazla takım olmasına rağmen İspanya Ligi sayesinde yarışta öne geçti. Internacional'dan, Cardoso'yu almak için anlaşması bulunan Betis, 18 yaşındaki sol beki için uğraşıyor.
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