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Berkay kaçıyor!
Uçar'ın, "İlgilendiğimiz oyunculardan" dediği Berkay Yılmaz, Betis'e gitmek üzere. İspanyol basınına göre Betis, 18 yaşındaki Türk yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen birden fazla takım olmasına rağmen İspanya Ligi sayesinde yarışta öne geçti. Internacional'dan, Cardoso'yu almak için anlaşması bulunan Betis, 18 yaşındaki sol beki için uğraşıyor.
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