Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve ekibi, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı. Beşiktaş taraftarının, kendisine merhum Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba'nın emaneti olarak baktığı belirtilen Arat, "Bu sevgi çok büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağız. İşimiz kolay değil. Zor bir işe soyunduk. En zor günlerimizde buraya geldik. Biz Beşiktaş olarak zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Bunu da kanıtlamış bir camiayız. O yüzden biz önümüze, hedeflerimize bakacağız. Zor hedefler liderlerin işidir. Ben de camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım ve o hedeflere ulaşacağım. Beşiktaş büyük bir camiadır, her şeyin üstesinden gelir" diye konuştu.

ARAT VE EKİBİ ANITKABIR'DE

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, başkan seçilmesinin ardından Anıtkabir'e gitti. Ziyarete Başkan Arat, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Siyahbeyazlı ekip Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve Başkan Arat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.