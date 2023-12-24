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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı büyük merak konusu haline geldi. Yönetim bu görev için 5 isim üzerinde duruyor. İşte o adaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

Süper Lig'de zirvenin 17 puan gerisine düşen Beşiktaş 16. hafta ile birlikte 3 teknik adam ile yollarını ayırırken gözler şimdi gelecek yeni isme çevrildi.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

4 aylık süreçte 3 teknik adam değiştiren siyah beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba yönetim ile aday teknik direktörlerin ismini masaya yatırdı.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

Bugüne kadar birçok isimle yapılan görüşmelerde imza aşamasına gelinmezken, görüşme yapılan teknik adamlar ve görüşmelerin son durumu şöyle:

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

BRUNO GENESIO: Beşiktaş, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile bir süre önce temasa geçmişti. Genesio, Beşiktaş'tan 3 yıllık sözleşme talep etti. Başkan Hasan Arat ise görev süresi sebebiyle 1,5 yıllık teklif sundu. Uzun süreli sözleşme talebi ve yüksek maliyeti nedeniyle tarafların el sıkışamadı. Yönetim, daha önce Lyon ve Rennes'i çalıştıran 57 yaşındaki Fransız teknik adamla kadro planlamasına dair geniş bir toplantı daha yapacak.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

GUNNAR SOLSKJAER: Beşiktaş, 50 yaşındaki Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile iletişime geçti ve 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Solskjaer konuyla ilgili "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

FABIO CANNAVARO: Birçok yabancı teknik direktörün adı gündeme gelirken, adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri de İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro oldu. Fabio Cannavaro'nun, Beşiktaş'ın gündemine geldiğini ve 50 yaşındaki teknik direktörün 1,5 milyon euro maaş beklentisi olduğu belirtildi. İtalyan teknik adam son olarak Benevento'da görev almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ile önümüzdeki hafta içinde yeniden masaya oturulacak.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

ERNESTO VALVERDE: Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde de Beşiktaş'ın listesine girdi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli teknik adam ile temas kuruldu. Daha önce Barcelona'yı da çalıştıran 59 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yapılacak. Bu görüşmede Beşiktaş'ın hedefleri konuşulacak ve Valverde'nin istekleri dinlenecek. Eğer iki taraf da ortak görüş bildirirse imza için geri sayıma geçilecek.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

SERGEN YALÇIN: Siyah-beyazlılar için özellikle taraftarların çok istediği Sergen Yalçın 'doğal aday' olarak öne çıkıyor. Taraftar eski şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istese de yönetimin önceliği farklı. Başkan Hasan Arat ve ekibi şu anda yabancı teknik adamlarla görüşme yaparken, Sergen Yalçın ismi beklemeye alandı. Yabancı teknik adamlarla yapılacak görüşmelerde şartlar ağır olursa rota Sergen Yalçın'a dönecek.

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