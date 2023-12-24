Beşiktaş'ın teknik direktör adayları belli oldu! Listede öyle isimler var ki...

BRUNO GENESIO: Beşiktaş, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile bir süre önce temasa geçmişti. Genesio, Beşiktaş'tan 3 yıllık sözleşme talep etti. Başkan Hasan Arat ise görev süresi sebebiyle 1,5 yıllık teklif sundu. Uzun süreli sözleşme talebi ve yüksek maliyeti nedeniyle tarafların el sıkışamadı. Yönetim, daha önce Lyon ve Rennes'i çalıştıran 57 yaşındaki Fransız teknik adamla kadro planlamasına dair geniş bir toplantı daha yapacak.

GUNNAR SOLSKJAER: Beşiktaş, 50 yaşındaki Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile iletişime geçti ve 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Solskjaer konuyla ilgili "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim" yorumunu yaptı.