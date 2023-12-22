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TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonu için düğmeye basan Beşiktaş, Chelsea'nin yıldızı Madueke'yi listesine aldı. Siyah-beyazlılar, yıldız ismi kiralamak için harekete geçti. Kartal'ın gözdesi konumundaki genç oyuncu hakkında kulübü Chelsea'den açıklama geldi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 17:25
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta tüm gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yapacağı takviyelerle oyuncu kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

Hasan Arat yönetimindeki Kara-Kartal, Chelsea'de forma giyen Nodi Madueke'nin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

Genç yıldızı kiralamak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, İngiliz ekibiyle temaslarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

CHELSEA'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
StandardSport muhabiri Nizaar Kinsella'nın paylaştığı habere göre; Chelsea Teknik Direktörü Pochettino, Madueke'nin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

REKABET ETMESİ GEREKİYOR!
Poshettino, "Madueke çok fazla önemli oyuncunun olduğu bir takımda. Buradaki rekabet ciddi. Düzenli olarak oynayabilmesi için antrenmanlarda üst seviyeye çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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