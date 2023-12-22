TRANSFER HABERİ: Chelsea'den Madueke açıklaması! Beşiktaş...

Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta tüm gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.
Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yapacağı takviyelerle oyuncu kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Son olarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yapacağı takviyelerle oyuncu kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Genç yıldızı kiralamak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, İngiliz ekibiyle temaslarda bulunuyor.
CHELSEA'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
StandardSport muhabiri Nizaar Kinsella'nın paylaştığı habere göre; Chelsea Teknik Direktörü Pochettino, Madueke'nin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
REKABET ETMESİ GEREKİYOR!
Poshettino, "Madueke çok fazla önemli oyuncunun olduğu bir takımda. Buradaki rekabet ciddi. Düzenli olarak oynayabilmesi için antrenmanlarda üst seviyeye çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Çok fazla forma şansı bulamasına rağmen Chelsea'nin Madueke ile yollarını ayırmayı düşünmediği ifade ediliyor.