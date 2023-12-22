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Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber! Victor Ruiz'e tazminat ödenecek

Beşiktaş, CAS'ın kararına göre kontratı 2020'de feshedilen Victor Ruiz'e fesih tazminatı olarak 2 milyon euro ve Covid dönemi yapılan 270 bin euro kesintinin yıllık yüzde 5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:39 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:49
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Beşiktaş'a CAS'tan kötü haber! Victor Ruiz'e tazminat ödenecek

Beşiktaş, CAS'ın kararına göre kontratı 2020'de feshedilen Victor Ruiz'e fesih tazminatı olarak 2 milyon euro ve covid dönemi yapılan 270 bin euro kesintinin yıllık %5 faizli bir şekilde ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir.

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