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Beşiktaş eriyor

Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra Alanyaspor'a da yenildi. Siyah beyazlılar, evinde ağırladığı Güney ekibi karşısında 8'de Colley ile öne geçti. 38'de beraberliği yakalayan Alanya üç dakika içinde attığı iki golle sahadan 3-1 galip ayrıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Beşiktaş eriyor

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Avrupa'ya erken veda eden siyah- beyazlılar, evinde oynadığı son iki maçta önce ezeli rakibi F.Bahçe'ye ardından da dün akşam Alanyaspor'a aynı skorla 3-1 kaybetti. Beşiktaş, 8. dakikada Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 38. dakikada Yusuf Özdemir ile karşılık verdi ve devre karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Alanyaspor 87. dakikada Janvier ile 2-1 öne geçerken, 90. dakikada Carlos Eduardo, Alanya adına bir gol daha filelere gönderdi ve Güney ekibi mücadeleyi 3-1 kazandı.

3 MAÇTA 11 GOL YEDİLER

Beşiktaş bu skorla ligde çıktığı son 3 maçını kazanamadı. Ankaragücü ile berabere kalan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu. Dün Alanya'ya yenilen Kartal, Kasım 2021'den sonra ilk kez evinde üst üste 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlı takım, bu sonuçla 26 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Beşiktaş, bu sezon son oynadığı 3 iç saha maçında 3 yenilgi alırken, kalesinde de tam 11 gol gördü. Siyah-beyazlılar pazartesi günü deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

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