Beşiktaş eriyor

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Avrupa'ya erken veda eden siyah- beyazlılar, evinde oynadığı son iki maçta önce ezeli rakibi F.Bahçe'ye ardından da dün akşam Alanyaspor'a aynı skorla 3-1 kaybetti. Beşiktaş, 8. dakikada Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 38. dakikada Yusuf Özdemir ile karşılık verdi ve devre karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Alanyaspor 87. dakikada Janvier ile 2-1 öne geçerken, 90. dakikada Carlos Eduardo, Alanya adına bir gol daha filelere gönderdi ve Güney ekibi mücadeleyi 3-1 kazandı.

3 MAÇTA 11 GOL YEDİLER

Beşiktaş bu skorla ligde çıktığı son 3 maçını kazanamadı. Ankaragücü ile berabere kalan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu. Dün Alanya'ya yenilen Kartal, Kasım 2021'den sonra ilk kez evinde üst üste 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlı takım, bu sonuçla 26 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Beşiktaş, bu sezon son oynadığı 3 iç saha maçında 3 yenilgi alırken, kalesinde de tam 11 gol gördü. Siyah-beyazlılar pazartesi günü deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.