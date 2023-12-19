Barış iklimi

F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı kulüp binasında ziyaret etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette, Ali Koç'a F.Bahçeli yöneticiler Burak Çağlan Kızılhan, Erol Bilecik, Sertaç Komsuoğlu, Fethi Pekin ve Esin Güral Argat eşlik etti. Üç saat süren ziyaretin ardından konuşan Başkan Hasan Arat, "Burası Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Ali Bey'in temsil ettiği kurum, Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi. Türkiye'yi kuran, milli mücadelede yer almış kurumlar. O yüzden dört elle sarılalım, bu barış ikliminin devam etmesine öncü olalım" ifadelerini kullandı.

REKABET SAHADA OLACAK

Başkan Arat şöyle devam etti: Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır. Herkes bizim dostumuzdur. Bu camiaların ziyaretleri çok anlamlıdır, Türkiye'ye çok ciddi bir mesajdır. Sanıyorum Ali Bey henüz daha yönetici değilken Süleyman (Seba) ağabey ile birlikte biz 1998 yılında seçildiğimiz zaman kulübe ziyarete gelmişti. Biz de ziyarete gitmiştik. Bunların olması lazım, bir araya gelmemiz lazım. Birçok meselenin konuşulması, ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada her türlü rekabet olacaktır. Bu iklimin tüm Türkiye'ye yayılmasında çok fayda var. Karşılaşmalarda centilmence mücadeleye devam edeceğiz."

SÜPER KUPA MAÇI ORGANİZE EDİLMELİ

2011 yılı Süper Kupa maçının oynanması için iki kulübün birlikte müracaat edeceğini yineleyen Ali Koç, "Bizim buna müracaat etmeden federasyonun bunu organize etmesi gerekirdi. Bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi'yle de aynı fikirdeydik. Ama federasyondan yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız. Tabii ki takvim çok sıkışık. En yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce gibi görünüyor. Tabii bunun kararını futbolun amiri TFF verecektir. Bu maçın en kısa zamanda planlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BABA OCAĞINA HOŞ GELDİNİZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u "Baba ocağına hoş geldiniz" sözleriyle karşıladığını ifade ederek, "Bu ziyaretin daha sonra karşılıklı olarak bizler tarafından F.Bahçe Kulübüne yapılacağını ifade ettik. Güncel sorunlarımızı, futbolun içinde bulunduğu durumları konuştuk. Bu barış ikliminin, bu iyi niyet tutumunun Türk spor kamuoyunda ses getirmesi bizim için önemli. Bu ilişkileri tüm kulüplerle de artırmamızda fayda olacaktır" dedi.

ELİMİZ BOŞ GELMEDİK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Buraya elimiz boş gelmedik. Biz Atamızın çok güzel bir portresini, fotoğrafını hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. İyilik bulaşıcıdır. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet" dedi.

RAHMİ KOÇ'UN ÜYELİK FORMU HEDİYE EDİLDİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaretinde keyifli anlar yaşandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini kendisine hediye ettiğini söyleyen Ali Koç, "Bana hiçbir yerde bulamayacağımız, Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye ettiler. Herhalde Rahmi bey bunu benden isteyecektir ama verF meyeceğim" dedi.

100. YIL FORMALARI

İki büyük kulübün başkanı birbirlerine 100. Yıl özel formalarını hediye ettiler. Beşiktaş formasında Ali Koç, F.Bahçe formasında da Hasan Arat'ın isimlerinin yazılı olması dikkat çekti.