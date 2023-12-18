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Tamam mı devam mı?

Rıza Çalımbay’ın sözleşmesindeki opsiyon bugün sona eriyor. Yönetim, tecrübeli hocayla devam etme niyetinde

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Tamam mı devam mı?

Siyah beyazlı kulüpte teknik direktör Rıza Çalımbay için bugün karar günü. Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan özel bir sözleşmeyle göreve gelen Rıza Çalımbay'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili karar bugün verilecek. Beşiktaş'ta ilk açıklanan seçimli genel kurul tarihi 17 Aralık olduğu için, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki opsiyon 18 Aralık tarihinde sona eriyor. Yeni yönetimin, tecrübeli hocanın sözleşmesini bugün itibariyle sonlandırma hakkı bulunuyor. Buna karşın yönetim, Çalımbay'ın sözleşmesini feshetmeyi şimdilik düşünmüyor. Beşiktaş yönetiminin gündemine yerli ve yabancı pek çok hoca gelmesine karşın şu an için Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının düşünülmediği, önümüzdeki dönemde alınacak sonuçların hocanın kredisini arttırabileceği öğrenildi. Lugano maçında alınan galibiyet ve görev verilen gençlerin iyi oyunu yönetimi sevindirirken, ligde ve kupada alınacak sonuçlar Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'taki durumunu belirleyecek.

ALTERNATiF ADAY SERGEN YALÇIN

Takımın hocalığı için adı geçen adaylardan biri de Sergen Yalçın... Başkan Hasan Arat ve ekibinin her ne kadar Çalımbay ile devam etmeyi düşünse de alternatif isimler üzerinde de durduğu belirtiliyor. Kötü bir gidişata girilmesi durumunda takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesi de planlar arasında.

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