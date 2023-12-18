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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki flaş gerçek ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay ile eski yönetimin arasında yapılan anlaşmadaki flaş madde ortaya çıktı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki flaş gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Nur Çebi yönetiminin Rıza Çalımbay'la yaptığı kontrata göre 3 Aralık'taki seçimin ertesi gününden itibaren 15 gün dolduğunda anlaşma sezon sonuna kadar uzayacak.

Sabah''ta yer alan habere göre, süreç yarın itibarıyla tamamlanırken yeni yönetim, deneyimli hocanın geleceği ile kararı alınacak sonuçlara göre şekillendirmeyi planlıyor. Özellikle devre arasına kadar Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçlarda alınacak sonuçlar, Çalımbay'la devam edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

"SETIEN İLE TEMASA GEÇMEDİK"

Başkan Hasan Arat ve yönetimi ise olumsuz bir duruma hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin, özellikle son olarak Rennes'i çalıştıran Fransız hoca Bruno Genesio üzerinde durduğu öğrenildi. Bu arada siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, İspanyol basınının Quique Setien iddiası için "Kendisine herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir hocası var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip, Beşiktaş adını söylemiş olabilirler" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın başında 6 maça çıkan Rıza Çalımbay; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı

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