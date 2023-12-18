Haberler Beşiktaş 1.3 milyon Euro kar edecek

1.3 milyon Euro kar edecek

Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakılsa da idmanlara başladı. Bunun üzerine bir iddia geldi. 5 oyuncu da yönetimin kendilerine kestiği maaşlarının yüzde 10'unu aşmayacak şekilde cezayı kabul etti. Bu sayede idmanlara geri döndüler. Aboubakar 350 bin euro, Ghezzal 300 bin euro, Bailly 250 bin euro, Onana 200 bin euro ve Rosier de 200 bin euro'luk cezaları kabul etti. Beşiktaş 5 oyuncunun kesilen cezaları kabul etmesiyle 1.3 milyon euro'luk kar elde etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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1.3 milyon Euro kar edecek
Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakılsa da idmanlara başladı. Bunun üzerine bir iddia geldi. 5 oyuncu da yönetimin kendilerine kestiği maaşlarının yüzde 10'unu aşmayacak şekilde cezayı kabul etti. Bu sayede idmanlara geri döndüler. Aboubakar 350 bin euro, Ghezzal 300 bin euro, Bailly 250 bin euro, Onana 200 bin euro ve Rosier de 200 bin euro'luk cezaları kabul etti. Beşiktaş 5 oyuncunun kesilen cezaları kabul etmesiyle 1.3 milyon euro'luk kar elde etti.
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