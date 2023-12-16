TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak 22 yaşındaki Panamalı stoper Jose Cordoba ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 16:08 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 16:13
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
El Siglo adlı sitede yer alan haberde siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Panamalı stoper Jose Cordoba ile yakından ilgilendiği aktarıldı.
Ayrıca yer alan haberde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
JOSE CORDOBA KİMDİR?
22 yaşındaki Jose Cordoba futbola ülkesi takımlarından Independiente'de başladı. Ardından İspanyol ekibi Celta Juvenil A takımına kiralandı.
Futbolcu sonrasında Bulgar ekibi Etar'a oradan da Levski Sofia'ya kiralandı. 2022 yaz transfer döneminde ise Panama ekibi Independiente'den, Levski Sofia'ya bonservisiyle transfer oldu.
Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Ayrıca Cordoba, Panama Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak görev alıyor.
DİĞER