Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak 22 yaşındaki Panamalı stoper Jose Cordoba ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 16:08 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 16:13
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yönetime Hasan Arat'ın göreve gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

Siyah-beyazlılarda devre arası transfer dönemi için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

Bu anlamda Panama basını Beşiktaş ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

El Siglo adlı sitede yer alan haberde siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Panamalı stoper Jose Cordoba ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

Ayrıca yer alan haberde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

JOSE CORDOBA KİMDİR?

22 yaşındaki Jose Cordoba futbola ülkesi takımlarından Independiente'de başladı. Ardından İspanyol ekibi Celta Juvenil A takımına kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

Futbolcu sonrasında Bulgar ekibi Etar'a oradan da Levski Sofia'ya kiralandı. 2022 yaz transfer döneminde ise Panama ekibi Independiente'den, Levski Sofia'ya bonservisiyle transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan defansa Jose Cordoba hamlesi!

Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Ayrıca Cordoba, Panama Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak görev alıyor.

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