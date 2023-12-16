Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olarak açıklandı.

Siyah beyazlı kulübün 2023 yılı olağan Divan Kurulu toplantısının 3'üncüsü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimin ilk divan toplantısına katılım beklenenden az olurken, yönetim kurulu Feyyaz Uçar haricinde tam kadro toplantıya katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Divan başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşması ile devam etti. Yamantürk'ten sonra kürsüye gelen Özgür Şentürk, Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu sundu. Bu rapora göre Beşiktaş'ın 31 Ağustos 2023 itibariyle toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 liraya ulaştı.