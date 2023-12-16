Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Ghezzal ve Onana,  atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 19:34
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİMLER BİREYSEL OLARAK ÇALIŞTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Ghezzal ve Onana, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan sakatlığı devam eden Rosier ise antrenmanda yer almayan isim oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan yüzyılın transferi! Hasan Arat, Real Madrid'in kalbini söküp alıyor
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve...
Süper Lig devinden defansa Panama duvarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar!
Süper Lig devinden defansa Panama duvarı!
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Tarım Kredi Yılbaşı İndirimi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere'de korkutan olay! İngiltere'de korkutan olay! 19:42
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 19:34
A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! 19:19
Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! 19:10
Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve... Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve... 18:42
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 18:11
Daha Eski
Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları! 16:47
Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz! 16:44
Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor Voleybolda büyük başarı! 25. kupa geliyor 16:37
Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! Üstündağ: Maçı en rahat biz izleyeceğiz! 16:37
F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı! 16:22
Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! 16:08