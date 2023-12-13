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Doğru zamanda kurtuldu

Performansı sınıfta kalan ve kadro dışı bırakılan Eric Bailly için İngiltere'den flaş bir yorum geldi. Haberde "Bu son yaşananlar, Bailly'nin Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca sürekli yaşadığı aksiliklerle uğraşmak zorunda kalan Manchester United taraftarları için sürpriz olmadı. Manchester, Bailly'den doğru zamanda kurtulmuş gibi" ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Doğru zamanda kurtuldu
Performansı sınıfta kalan ve kadro dışı bırakılan Eric Bailly için İngiltere'den flaş bir yorum geldi. Haberde "Bu son yaşananlar, Bailly'nin Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca sürekli yaşadığı aksiliklerle uğraşmak zorunda kalan Manchester United taraftarları için sürpriz olmadı. Manchester, Bailly'den doğru zamanda kurtulmuş gibi" ifadesi kullanıldı.
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