Kartal’da deprem

Beşiktaş'ta son oynanan F.Bahçe derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından radikal bir karar alındı ve 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. Kulüpten yapılan açıklamanın son bölümünde yer alan "Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerinin, önümüzdeki günlerde bu isimlere yeni oyuncuların da dahil olabileceği ve kadro dışı kalan oyuncu sayısının artabileceği şeklinde yorumlandı.

PERFORMANSI HER GÜN DÜŞTÜ

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier ise disiplinsiz tavırları ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Rosier, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 21 maçta forma giymesine rağmen eski günlerinden uzak bir performans sergiledi. 27 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olduğu mücadelede gördüğü kırmızı kartla da taraftarların tepkisini çekmişti. Rosier, yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 resmi müsabakada takımını yalnız bıraktı.

İSTİKRAR SAĞLAYAMADI

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Eric Bailly de beklentilerin altında kaldı. Ligde 5, Avrupa'da ise 3 maça çıkabilen 29 yaşındaki stoper, disiplinsiz davranışlarıyla da tepki topladı. Fildişi Sahilli futbolcu, Bitexen Antalyaspor ile oynadığı müsabakanın devre arasında Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışmanın ardından Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı. Bailly, son olarak F.Bahçe derbisinde 2 kez penaltıya sebep olarak taraftarların büyük tepkisini topladı. Bailly ayrıca sakatlıklar nedeniyle 6 maçta görev alamadı.

ESKI HALINDEN ESER YOK

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Aboubakar, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kaldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ve Beşiktaş'ta 3.5 sezonu geride bırakan Vincent Aboubakar'ın, 2023-2024 sezonunda istenilen performansı sergileyememesi camiada hayal kırıklığı yaşattı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Süper Lig'de ise 4 kez fileleri havalandıran Kamerunlu santrfor, iki ayı aşkın süredir gol sevinci yaşayamıyor. Sezonun ilk 4 maçını boş geçen Vincent Aboubakar, 15 haftanın 12'sinde 859 dakika süre aldı ve siyah-beyazlı ekibe 4 gol, 1 asistlik katkı verdi. Siyah-beyazlı formayla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor ile oynanan maçta atan Aboubakar, sahaya çıktığı son 6 karşılaşmada ise skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı. Vincent Aboubakar, bu süreçte 4 mücadelede ise sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer almadı.

SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Siyah beyazlı ekibin Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlıklar ve ailevi nedenden dolayı bu sezon 13 maçta kadroya giremedi. Bir türlü eski formuna kavuşamayan 31 yaşındaki hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 12 karşılaşmada ise sadece penaltıdan bir gol kaydedebildi. Ghezzal, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 101 resmi maçta görev yaparken, bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandırdı, 31 de asist yaptı.

4 MİLYON EURO'YA 12 DAKİKA OYNADI

Beşiktaş'ın Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Jean Onana, yokları oynadı. Kamerunlu orta saha oyuncusu, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta sadece 12 dakika süre alabildi. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı. Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu ancak bir varlık gösteremedi.

MİNİ YORUM (TURGAY DEMİR): ÖFKE VE ZARAR

Kadro dışı bırakmak işin kolayına kaçmaktır. Bu oyuncular yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor, Onana ve Bailly hariç. Ne oldu da şimdi bu hale geldiler? Beşiktaş yıllık 12 milyon euro ödüyor bu futbolculara. Kadro dışı bırakmak, bütün dünyaya "Ben bunlardan kurtulmak istiyorum" demektir. Oyuncunun değerini sıfırlamaktır! İş sarpa sararsa FIFA'lık olmaktır. Eğer affedilmeyecek hatalar yaptılarsa bu hataları da açıklayacaksın kamuoyuna. Çözülebilecek bir sorun varken böyle bir karar alındıysa, her şekilde kaybeden Beşiktaş olur. Rosier, Aboubakar ve Ghezzal yarın ezeli rakiplere giderse; bugün alkışlayanlar o zaman ne yaparlar görürüz. Beşiktaş yönetimi öfkeyle kalkmıştır, zararla oturacağı aşikar.