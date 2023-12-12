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Beşiktaş'tan Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası kınama!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında hakem Halil Umut Meler'e MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırı sonrası Beşiktaş Kulübü'nden kınama mesajı geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 09:44
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Beşiktaş'tan Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası kınama!

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası Beşiktaş Kulübü'nden kınama mesajı geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Açıklaması

Şiddeti Kınıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor kulüpleri arasında oynanan müsabakanın ardından maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Şiddete maruz kalan hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekenlerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.

Bu gece Ankara'da gerçekleştirilen saldırılar, bir kez daha, Türk futbolunun marka değerine, futbolun emekçilerine, futbola aşık çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ve tribünlerde sayılarının artmasını temenni ettiğimiz ailelerin güvenliğine karşı yapılmıştır.

Türk futboluna hak ettiği gerçek itibarı yeniden kazandırmak amacıyla, yetkili tüm kurumları gereken tedbirleri almak için göreve çağırıyor, Beşiktaş JK olarak bu yöndeki her çalışmaya sonuna dek destek vereceğimizi ilân ediyoruz.

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Saygılarımızla.

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