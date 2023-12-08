Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!

Beşiktaş İletişim Direktörü Meriç Müldür ile vedalaşıldı. Siyah-beyazlılar, Meriç Müldür'e teşekkür mesajı yayınladı.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"12 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Kulübümüzde İletişim Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Meriç Müldür'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Müldür'e Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

GÖREV OKAY KARACAN'IN

Öte yandan Okay Karacan, Beşiktaş'ın yeni Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü oldu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Spor medyasında otuz yıllık deneyime ve yöneticilik tecrübesine sahip, deneyimli televizyoncu ve spor spikeri Sayın Okay Karacan, Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü olarak atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.