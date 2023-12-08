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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, hakem ve nasıl bir derbi beklediğine ilişkin görüşlerini bildirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 14:31
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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine hakem Atilla Karaoğlan atandı. Bu kararı bekliyor muydunuz? Sürpriz olarak mı yorumlamalıyız?

Derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını 3 gün önce Beyaz Futbol programında açıklamıştım. Sebebi şu, Federasyon ve MHK'den sızma oldu. Önceden bana haberi uçurdular. Ben de kamuoyu ile paylaştım.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

Yanlış bir atama mı? Hayır... Maalesef Süper Lig'de böylesine önemli derbileri yönetebilecek, fazla hakem yok. Halil Umut Meler, bol bol yönetti şimdi sıra Atilla Karaoğlan'da. Atama doğrudur. Umarım başarılı olur.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

Atilla Karaoğlan'ın şu anda neler düşündüğünü hissedebiliyorum. Bir tarafta geçen yıl yönettiği Gaziantep-Beşiktaş maçında Kitsiou'ya kafa atan N'Koudou'ya VAR davetine rağmen gösteremediği kırmızı kart.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

Diğer yandan da Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü son dakikalarda yendiği maçta Fenerbahçe lehine verdiği mutlak hatalı penaltı. Şu anda bu iki pozisyonun bilinç altında onu zorladığını biliyorum. Ama büyük hakemlik ve büyük hakem, geçmişi silebilen, geçmişin kendisini etkilemişine izin vermeyen, ruh hali demektir.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

- Maçta 1814 Fenerbahçe taraftarı da olacak. Tribünler hakemi nasıl etkiler?

Derbiler form durumuna, puan tablosuna bakmaksızın zor geçer. Fenerbahçe favori görünüyor, Beşiktaş problemli, eksikleri var. Camia bu sezon için havlu atmış gibi ama bir yerde de "Üçüncü olursak büyük başarı" der gibiler. Ama ne olursa olsun Beşiktaş, bu maçı kazanarak imaj tazelemek, tekrar kenetlenmek isteyecek. Dolayısıyla tribün baskısı Beşiktaş lehine ve Beşiktaş tribünleri hakkının yendiğine inanırsa tıpkı diğer tribünler gibi büyük bir baskı yapmaya hazırlar. Ama tekrar söylüyorum; büyük hakemlik her türlü baskıya rağmen objektif kalabilmektir.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

- Nasıl bir derbi bekliyorsunuz?

Kağıt üzerine baktığımızda form durumu, eksik ve dönen oyuncular açısından Fenerbahçe daha ağır basıyor. Fakat bu sadece kağıt üzerinde. Başlama vuruşundan sonra, çok farklı şeyler olabilir. Erken bir gol ya da kırmızı kart tansiyonu birden yükseltir. Hatta bırakın golü ya da kırmızı kartı, maçın başlarında verilecek hatalı bir faul bile oyuncuları gerginleştirir.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

Bu gerginlik tribünlere yansır ve maç çok elektrikli hale gelebilir. Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum ama 80 yıllık Türk futbol tarihi derbilerde genelde yanılmıştır.

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