Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi hakem yorumu!

Diğer yandan da Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü son dakikalarda yendiği maçta Fenerbahçe lehine verdiği mutlak hatalı penaltı. Şu anda bu iki pozisyonun bilinç altında onu zorladığını biliyorum. Ama büyük hakemlik ve büyük hakem, geçmişi silebilen, geçmişin kendisini etkilemişine izin vermeyen, ruh hali demektir.