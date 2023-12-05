Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş cumartesi günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbide çok kritik bir sınav verecek.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş cumartesi günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbide çok kritik bir sınav verecek.
Ankaragücü deplasmanında kaybedilen 2 puan, derbinin önemini daha da artırdı.
Siyah-beyazlılarda yeni başkan Hasan Arat ile birlikte derbiden zaferle ayrılmanın planları yapılıyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçı tribünden izledi.
Siyah-beyazlı futbolcular dev maçta adeta kendi kaderlerini belirleyecek.
"GALİBİYET ÇOK KEYİFLİ OLUR"
Kartal'a yönetim kurulu üyesi olarak geri dönen unutulmaz golcü Feyyaz Uçar cumartesi günü Fenerbahçe galibiyetiyle açılışı yapmak istediklerini aktardı.
Uçar, "Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle takımla buluşmamız, kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak gerekiyor.
Derbi maç öncesi biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" ifadelerini kullandı.
CHAMBERLAIN İLK 11'DE!
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçındaki tesellisi Alex Oxlade Chamberlain oldu. Başkentte ikinci yarıda oyuna giren İngiliz futbolcu attığı şık golle göz doldurdu.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kazanmak zorunda oldukları Fenerbahçe derbisinde Chamberlain'e ilk 11'de forma vermeyi planladığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı hocanın dev maçta Chamberlain'in yeteneklerinden yararlanmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.
Alex Oxlade Chamberlain, Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etmişti.
Dev maçı sabırsızlıkla bekleyen İngiliz oyuncunun ilk 11'de şans bulmayı umduğu belirtildi.
KADRO DIŞILAR GELEBİLİR!
Beşiktaşlı oyuncuların sergileyeceği performans, takımdaki gelecekleri konusunda belirleyici olacak.
Milliyet'in haberine göre; Yenilgi halinde bazı oyuncuların teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi.
Beklentilere yanıt veremeyen bu futbolcuların devre arası gönderilmelerine karar verileceği ileri sürüldü.
Hasan Arat başkanlığında yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta ara transferde kadroya en az iki takviye yapılması planlanıyor.
Başkan Arat ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın kısa süre içinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelmeleri bekleniyor.
Teknik patron Rıza Çalımbay'ın özellikle hücum hattının güçlendirilmesini istediği ifade edildi.
Arkası gelmeyen sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adamın koşulların oluşması halinde savunmaya da bir takviye düşündüğü öğrenildi.
Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'nin bir ay sonra Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasını da göz önünde bulunduran Çalımbay'ın stoper transferine sıcak baktığını kaydedildi.