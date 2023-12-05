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Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Bu sezon istediği futbolu sahaya yansıtamayan siyah-beyazlılar, zirveden uzakta kaldı. Üst sıraları zorlamak isteyen Kara-Kartal, evinde oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Beşiktaş'ta derbiden alınacak sonuç taşları yerinden oynatabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:29
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Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş cumartesi günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbide çok kritik bir sınav verecek.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Ankaragücü deplasmanında kaybedilen 2 puan, derbinin önemini daha da artırdı.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Siyah-beyazlılarda yeni başkan Hasan Arat ile birlikte derbiden zaferle ayrılmanın planları yapılıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçı tribünden izledi.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Siyah-beyazlı futbolcular dev maçta adeta kendi kaderlerini belirleyecek.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

"GALİBİYET ÇOK KEYİFLİ OLUR"
Kartal'a yönetim kurulu üyesi olarak geri dönen unutulmaz golcü Feyyaz Uçar cumartesi günü Fenerbahçe galibiyetiyle açılışı yapmak istediklerini aktardı.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Uçar, "Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle takımla buluşmamız, kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak gerekiyor.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Derbi maç öncesi biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

CHAMBERLAIN İLK 11'DE!
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçındaki tesellisi Alex Oxlade Chamberlain oldu. Başkentte ikinci yarıda oyuna giren İngiliz futbolcu attığı şık golle göz doldurdu.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kazanmak zorunda oldukları Fenerbahçe derbisinde Chamberlain'e ilk 11'de forma vermeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Siyah-beyazlı hocanın dev maçta Chamberlain'in yeteneklerinden yararlanmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Alex Oxlade Chamberlain, Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etmişti.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Dev maçı sabırsızlıkla bekleyen İngiliz oyuncunun ilk 11'de şans bulmayı umduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

KADRO DIŞILAR GELEBİLİR!
Beşiktaşlı oyuncuların sergileyeceği performans, takımdaki gelecekleri konusunda belirleyici olacak.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Milliyet'in haberine göre; Yenilgi halinde bazı oyuncuların teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Beklentilere yanıt veremeyen bu futbolcuların devre arası gönderilmelerine karar verileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Hasan Arat başkanlığında yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta ara transferde kadroya en az iki takviye yapılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Başkan Arat ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın kısa süre içinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelmeleri bekleniyor.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Teknik patron Rıza Çalımbay'ın özellikle hücum hattının güçlendirilmesini istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Arkası gelmeyen sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adamın koşulların oluşması halinde savunmaya da bir takviye düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta kadro dışılar kapıda! Fenerbahçe derbisinde...

Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'nin bir ay sonra Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasını da göz önünde bulunduran Çalımbay'ın stoper transferine sıcak baktığını kaydedildi.

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