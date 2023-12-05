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Beşiktaş'ın yeni asbaşkanı Mete Vardar'dan açıklamalar

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda göreve gelen başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Asbaşkan Mete Vardar törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 15:06
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Beşiktaş'ın yeni asbaşkanı Mete Vardar'dan açıklamalar

Hep beraber güzel günler yaşamak istediklerini dile getiren asbaşkan Mete Vardar, "Bugün çok özel bir gün, mazbatalarımızı aldık. Bugün itibariyle göreve başladık. Başkanımız biraz evvel çok güzel şeyler söyledi. 'Samet hocamız Ümraniye'ye doğru yola çıktı' dedi. Biraz sonra Feyyaz Uçar da, Rıza hocayla görüşmek üzere Ümraniye'ye geçiyor. Umut ediyorum ki her Beşiktaşlı gibi biz de sevdamızın peşindeyiz. Umut ediyoruz ki çok daha güzel günleri hep beraber yaşayacağımız bir döneme gireriz. Bundan önce görev alan başkan ve tüm yönetim üyelerine, Beşiktaş için zamanını veren, yüreğini ortaya koyan tüm Beşiktaşlı taraftarlara sevgiler, saygılar diliyorum. Umut ediyorum hep beraber çok güzel günleri yaşarız. Birlikteliğimiz her zaman bugünkü gibi güçlü devam etsin" ifadelerini kullandı.

"BİZ BEŞİKTAŞ'IN KUM TANESİYİZ. ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ"

Fenerbahçe derbisinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Vardar, "Tabii derbiler, özellikle bu maç bizler için çok önemli. Umut ediyorum ki futbol takımı zaten bunun fazlasıyla bilincindedir. Orada Rıza hocanın önderliğinde teknik bir kadromuz var. Bu maçın önemini bizlerden daha fazla takıma aktarıyordur. Bugün itibarıyla biz de duygumuzu, bilgimizi ve tecrübemizi kulübü doğru bir şekilde yönetmek için seferber edeceğiz. Çok huzurlu bir yönetim kurulu var. Bu anlamda da başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Daha yeni tanıştığım arkadaşlarım da oldu. Müthiş bir enerji, müthiş bir sinerji var. Umut ediyoruz ki görevimizin son gününe kadar bu birlikteliği ve beraberliği sürdürebiliriz. Biz Beşiktaş'ın kum tanesiyiz. Önemli olan Beşiktaş, umut ediyorum ki güzel günleri, coşkulu günleri hep beraber yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

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