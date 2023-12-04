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Desteğe her zaman hazırız

Yeni başkan Arat’ı kutlayan Adalı “Çok güzel bir seçim süreci oldu. Beşiktaş için her zaman elimizi taşın altına sokmaya hazırız” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Desteğe her zaman hazırız

Seçimi kaybeden diğer aday Serdal Adalı yeni yönetime başarılar diledi. Sonuçların açıklanmasının ardından Arat'ı kutlayan Adalı, "Her zaman 'Kim kazanırsa kazansın, kazanan Beşiktaş olacak' demiştik. Çok güzel bir seçim süreci yaşandı. İnşallah bu kulüp için en iyisi olur. Arat ve yönetimine başarılar diliyoruz. Beşiktaş için her zaman taşın altılan elimizi sokmaya hazırız. Gerek duyulması halinde her zaman her türlü desteği vereceğiz. Bütün çabamız Beşiktaş için" ifadelerini kullandı.

ADALI 15. SANDIKTA AYRILDI

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 15.sandık açıldıktan sonra rakibi Hasan Arat'ı tebrik etti ve ekibiyle birlikte salondan ayrıldı. Arat da Adalı'ya güzel bir yarış olduğunu söyledi ve aday olduğu için teşekkür etti.

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